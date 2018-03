La taiwanese Foxconn ha acquisito la statunitense Belkin, con Linksys e Wemo, per 866 milioni di dollari

Un’azienda controllata di Foxconn, il più grande produttore di dispositivi elettronici al mondo a partire dagli iPhone, ha acquisito Belkin, famosa società statunitense di elettronica che a sua volta controlla i marchi Linksys e Wemo. Secondo il Financial Times, Foxconn pagherà circa 866 milioni di dollari per ottenere il controllo di Belkin, che sarà fusa nelle altre divisioni dell’azienda taiwanese. L’acquisizione è stata annunciata da Foxconn Interconnect Technology, che si occupa della produzione di cavi e connettori per le telecomunicazioni. Belkin esiste da circa 35 anni, ha sede in California ed è conosciuta soprattutto per la produzione di un’ampia serie di accessori per smartphone e computer. Nel 2013 acquisì Linksys, azienda specializzata nella costruzione di punti di accesso a Internet (router). Wemo è la sua divisione che si occupa dei prodotti per la domotica. L’acquisizione annunciata da Foxconn dovrà essere approvata dalle autorità statunitensi.