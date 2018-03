Remington, una delle più vecchie aziende produttrici di armi degli Stati Uniti, ha dichiarato bancarotta

Remington Outdoor, una delle più vecchie aziende produttrici di armi da fuoco degli Stati Uniti, ha dichiarato bancarotta per potere rimanere in affari mentre prova a ristrutturare l’enorme debito contratto negli ultimi anni, pari a quasi un miliardo di dollari, e dovuto principalmente al calo delle vendite di armi. Remington ha detto che continuerà a produrre armi e che i suoi creditori hanno accettato di ridurre il debito di 700 milioni in cambio di quote della società.

La società fu fondata nel 1816 ed è una delle più conosciute marche di pistole e fucili al mondo, ma subì un grave danno di immagine dopo che un suo fucile fu usato nella strage della Sandy Hook Elementary School del 2012, in cui vennero uccisi 20 bambini e sei adulti.