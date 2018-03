Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle trattative fra centrodestra e Movimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo governo, con interviste a Silvio Berlusconi sul Corriere della Sera e a Matteo Salvini sul Messaggero. Fa eccezione la Stampa, che titola sull’arresto in Germania dell’ex presidente catalano Puigdemont e sulle manifestazioni di protesta conseguenti a Barcellona, mentre i quotidiani sportivi aprono sulla vittoria della Ferrari di Vettel nel primo Gran Premio di Formula 1 dell’anno in Australia.