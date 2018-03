Foto notevoli dai Mondiali di danza irlandese

Da pochi giorni sono iniziati i Campionati mondiali di danza irlandese, che quest’anno sono alla loro 48esima edizione e si svolgeranno fino al primo aprile alla Royal Concert Hall di Glasgow, in Scozia. Sono attese più di 14.500 persone tra ballerini e sostenitori, non solo dall’Irlanda ma anche da Russia, Stati Uniti e Europa e Giappone. Sebbene possa sembrare uno di quegli eventi per nicchie di appassionati, le foto notevoli del fotografo di Getty Images Jeff J. Mitchell le rendono interessanti per tutti: quelle scattate finora mostrano soprattutto giovani ballerine che si esibiscono in diversi tipi di danza tradizionale irlandese con costumi, trucco e parrucco che ricordano quelli dei concorsi di bellezza.