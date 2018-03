Stamattina la stragrande maggioranza dei quotidiani, anche quelli locali, apre con l’elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato, avvenuta ieri mattina. I retroscena, le analisi e le interviste sulla politica italiana non lasciano quasi spazio ad altro. L’unica altra notizia di esteri che compare un po’ ovunque è la marcia contro le armi che si è tenuta in centinaia di città americane. I giornali sportivi, come accade sempre nelle pause per le partite delle Nazionali, si occupano soprattutto di calciomercato.