C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat, in Afghanistan: almeno una persona è stata uccisa

Stamattina c’è stato un attentato suicida in una moschea sciita a Herat, in Afghanistan: secondo una fonte di al Jazeera almeno una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il vice capo della polizia della città ha detto a Reuters che gli attentatori erano due, e che si sono fatti esplodere dopo essere stati respinti dalle guardie di sicurezza all’esterno della moschea. Lo Stato Islamico (o ISIS) ha rivendicato l’attentato tramite la sua agenzia semi-ufficiale Amaq.