La settimana prossima Apple dovrebbe presentare un nuovo modello di iPad, più economico

Diversi giornali che si occupano di tecnologia hanno scritto che nella prossima conferenza stampa, prevista per il 27 marzo, Apple presenterà un nuovo modello di iPad, il suo famoso tablet. Secondo le indiscrezioni di Bloomberg Apple dovrebbe presentare un modello di iPad più economico del solito, che avrebbe come target il mercato dell’istruzione: le voci sembrano essere confermate dal fatto che la conferenza si terrà in un liceo di Chicago, e che nell’invito ufficiale c’è scritto che si parlerà «nuove e creative soluzioni per studenti e insegnanti».

Apple aveva già provato a entrare in questo mercato nel marzo dell’anno scorso, quando aveva lanciato una versione più economica del suo tablet, chiamata semplicemente “iPad”, dal costo base di 320 dollari (409, nella versione italiana). Attualmente però il mercato è dominato dai Chromebooks di Google, che costano 180 dollari.