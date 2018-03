Si è dimesso John Dowd, capo degli avvocati di Donald Trump nell’indagine sulla Russia

Si è dimesso John Dowd, capo degli avvocati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sul rapporto tra il comitato elettorale di Trump e la Russia. Dowd, dice il New York Times, aveva già pensato di dimettersi diverse volte in passato (è a capo della difesa di Trump dalla scorsa estate). Secondo il Washington Post sarebbe stata una decisione condivisa da Trump e Dowd: il primo sarebbe stato insoddisfatto del lavoro di Dowd, che a sua volta non avrebbe gradito l’assunzione di nuovi avvocati decisa recentemente da Trump. Secondo le fonti del New York Times, invece, sarebbe stata una decisione di Dowd, preoccupato dal fatto che Trump continuasse a ignorare i suoi consigli: lui per esempio vorrebbe testimoniare personalmente nell’indagine, nonostante Dowd pensi sia una cattiva idea.