Dal 27 marzo Google Home sarà disponibile anche in Italia

Google Home, l’altoparlante per la casa con l’Assistente Google, sarà messo in vendita anche in Italia a partire dal prossimo 27 marzo. Il dispositivo è il primo di questo tipo a essere venduto nel nostro paese ed era atteso da tempo, considerato che negli Stati Uniti è in vendita da quasi un anno e mezzo. Google Home consente di controllare vari dispositivi in casa collegati al WiFi come prese, lampadine e termostati. Può anche essere utilizzato per ascoltare musica e vedere film e serie tv attraverso Chromecast collegato al televisore. L’Assistente Google dà la possibilità di inviare messaggi, farsi leggere le notizie del giorno, fissare impegni nella propria agenda e ottenere informazioni da Internet. Google Home, con casse più grandi e potenti per l’ascolto della musica, sarà venduto a 149 euro, mentre per la versione più piccola (ma con le stesse funzioni) Google Home Mini il prezzo sarà di 59 euro. I dispositivi potranno essere acquistati su Google Store e nei negozi di elettrodomestici e tecnologia, come Mediaworld, Unieuro ed Euronics.