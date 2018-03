Amazon Prime aumenta i suoi prezzi in Italia

Amazon Prime, il servizio di Amazon per ricevere consegne in pochi giorni senza costi aggiuntivi, aumenterà il prezzo del proprio piano di abbonamento annuale, ma ne renderà disponibile uno mensile.

L’aumento dei prezzi avverrà dal 4 aprile per i nuovi abbonati, che dovranno pagare 36 euro anziché 19,99. Chi però ha già un abbonamento a Prime con scadenza entro il 4 maggio potrà rinnovare l’iscrizione con la vecchia tariffa di 19,99 euro (e dovrà pagare 36 euro solo a partire dall’anno successivo).

Amazon ha anche introdotto un nuovo piano mensile da 4,99 euro, che come il piano annuale si inizia a pagare dopo 30 giorni di prova gratuita e offre consegne in un giorno (o comunque in pochissimo tempo), e l’iscrizione automatica a Amazon Prime Video, un servizio di streaming analogo a Netflix per vedere serie tv e film.

Amazon ha comunicato che l’aumento del prezzo di Prime non cambierà le preferenze sul rinnovo automatico del servizio per chi è già abbonato, e che gli abbonati possono scegliere di ricevere un promemoria via email prima della successiva data di pagamento e di cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento.

