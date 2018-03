In un liceo nel Maryland uno studente ha sparato ferendone altri due, prima di essere ucciso da una guardia armata

C’è stata una sparatoria in un liceo a Great Mills, nel Maryland: uno studente ha sparato ferendo due altri studenti – un ragazzo e una ragazza – in modo grave, prima di essere a sua volta ferito da una guardia armata in servizio nella scuola. L’assalitore è morto in ospedale, mentre le due persone che aveva ferito sono ricoverate in condizioni “critiche”.

Lo sceriffo Timothy Cameron ha detto che per il momento non si conoscono le ragioni dell’aggressione.