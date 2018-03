Un pacco postale è esploso questa notte in un deposito di FedEx in Texas

Un pacco postale è esploso questa notte in un deposito della società di logistica FedEx a nord di San Antonio, in Texas. L’esplosione è avvenuta tra la mezzanotte e la una ora locale, tra le 6 e le 7 di mattina in Italia. Dalle prime informazioni, non sembra che l’esplosione abbia causato feriti tra i 75 lavoratori del deposito. Sembra che il pacco fosse diretto ad Austin, in Texas, dove nelle ultime tre settimane quattro bombe nascoste in scatole di cartone hanno ucciso due persone, ferendone altre quattro. Lunedì 19 marzo la polizia di Austin ha detto che dietro alle quattro esplosioni c’è probabilmente la stessa persona. I pacchi bomba esplosi ad Austin non erano stati consegnati per posta, ma lasciati in strada.