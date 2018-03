La maggior parte dei giornali in apertura segue ancora le trattative fra i partiti per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e per la formazione di un nuovo governo, con l’ipotesi di accordo fra Lega e Movimento 5 Stelle che sembra più concreta secondo i titoli di oggi. La Stampa e il Giornale si occupano invece della vicenda di Cambridge Analytica e dei dati raccolti dalla società tramite Facebook per creare profili psicologici degli utenti da utilizzare per fini politici, il Manifesto apre sulle accuse alla ong catalana Proactiva Open Arms di favorire l’immigrazione clandestina, il Fatto continua la sua campagna per avvicinare Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, e Avvenire titola sulla situazione dei migranti in Libia.