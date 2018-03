In Arizona una donna è morta dopo essere stata investita da un’auto che si guida da sola di Uber

Una donna a Tempe, in Arizona (Stati Uniti), è morta dopo essere stata investita da un’automobile che si guida da sola di Uber, in quello che è probabilmente il primo caso nella storia di un incidente mortale causato da un’auto di questo tipo. La donna è stata trasportata in ospedale dove è morta poco dopo, a causa delle ferite subite. Uber utilizza auto che si guidano da sole in diverse città statunitensi, ma il servizio è ancora sperimentale e prevede che comunque ci sia una persona al volante, che deve intervenire in caso di emergenza. Una portavoce di Uber ha detto che l’azienda intende “collaborare pienamente” con le autorità locali e ha espresso le condoglianze alla famiglia. Uber ha inoltre sospeso i test in tutte le altre città: Pittsburgh, San Francisco e Toronto.