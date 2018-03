Ci sono almeno 3 morti per un incendio a un casinò di Manila, nelle Filippine

Domenica c’è stato un incendio al Manila Pavilion, un hotel e casino di Manila, la capitale delle Filippine: ci sono almeno tre morti, ma altre due persone sono ancora intrappolate. Almeno sei persone sono rimaste intossicate dal fumo, e oltre 300 ospiti dell’albergo sono stati evacuati, anche con l’aiuto di elicotteri. L’incendio ha interessato i piani inferiori dell’edificio, ma non è chiaro se sia cominciato nel casinò o in una zona del complesso in fase di ristrutturazione.