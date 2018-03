Weekly Beasts

Che faccia fa un gufo reale durante una messa in scena per commemorare l’arrivo di San Patrizio in Irlanda? La curiosità di conoscere la risposta a questa domanda dovrebbe bastarvi per voler guardare queste foto, ma non è la sola cosa bella che ci troverete. Per esempio, c’è il cane più bello del Crufts Dog Show, un altro premiato con la medaglia al valore e un altro ancora che una medaglia sta provando a conquistarsela annusando molto. C’è anche un cane che non sembra felicissimo di essere fotografato, uno che si fa sistemare l’abito della festa da un membro di una famiglia reale e, ve lo promettiamo, anche qualche animale diverso dai cani.