Il ciclista Vincenzo Nibali ha vinto la Milano-Sanremo

Il ciclista italiano Vincenzo Nibali ha vinto la Milano-Sanremo, una delle più importanti gare ciclistiche in Italia, che si è corsa oggi: Nibali, che non era considerato tra i favoriti, è arrivato davanti all’australiano Caleb Ewan e al francese Arnaud Démare, dopo un grande scatto a circa 7 chilometri dall’arrivo – sulla famosa salita del Poggio – che lo ha fatto tagliare il traguardo in solitaria. Lo slovacco Peter Sagan, vincitore degli ultimi tre Mondiali di ciclismo su strada e grande favorito prima della gara, è arrivato sesto. L’italiano Elia Viviani, campione olimpico nell’omnium, ha concluso la gara in nona posizione.

SEI NELLA LEGGENDA VINCENZO 🇮🇹💪❤️ Scatto sul Poggio e vittoria strepitosa dello Squalo alla Milano Sanremo: l'Italia torna a vincere la Classicissima dopo 12 anni! Grazie Vincenzo #Nibali 😍#EurosportCICLISMO | #MSR pic.twitter.com/rkv7JQljo8 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 17, 2018