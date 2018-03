Oltre ai soliti retroscena sulle trattative fra i partiti per la formazione di un nuovo governo, ci sono anche notizie diverse in apertura sui giornali: il Corriere della Sera, la Stampa e il Sole 24 Ore titolano sul vertice di Parigi fra Macron e Merkel e sulle preoccupazioni in Europa per la situazione politica italiana, mentre Avvenire e il Dubbio aprono sul decreto attuativo della riforma delle carceri approvato ieri dal governo. I giornali sportivi commentano i sorteggi per i quarti di finale della Champions League, nei quali la Juventus giocherà con il Real Madrid e la Roma con il Barcellona.