Jónsi Birgisson, Ágúst Ævar Gunnarsson e Georg Hólm, i componenti della band islandese Sigur Rós, sono indagati per evasione fiscale. La notizia è stata data dal quotidiano islandese Fréttablaðið, secondo cui ai tre sarebbero stati congelati beni per 8 milioni di dollari, che comprendono auto, case, moto e conti in banca.