C’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli, quattro persone sono state ferite

Questa mattina c’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli, in via San Paolo. I quattro operai al lavoro sono rimasti schiacciati dalle macerie ma i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che sono stati messi in salvo e che hanno ricevuto cure mediche. Non è ancora chiaro cosa sia crollato, i giornali parlano di alcune mura perimetrali e di ponteggi. Il cantiere serviva per dei lavori di ristrutturazione di un antico convento.

#Napoli #16 mar 10:00: salvo il quarto operaio coinvolto nel crollo della chiesa San Paolo Maggiore. I #vigilidelfuoco lo hanno estratto dalle macerie e affidato alle cure dei sanitari. Prosegue il lavoro di messa in sicurezza dell’area — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 16, 2018