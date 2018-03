Gruppo Triboo ha comprato le testate che facevano parte di Blogo.it

Gruppo Triboo, società italiana che si occupa di editoria, marketing online ed e-commerce, ha comprato le testate che facevano parte di Blogo.it, storico gruppo editoriale online italiano che aveva sospeso le attività e presentato istanza di fallimento lo scorso dicembre. Gabriele Capasso resterà responsabile editoriale dei molti siti tematici che facevano parte di Blogo.it (i più famosi erano tvblog.it, cineblog.it e motoblog.it): in un comunicato stampa diffuso oggi, Triboo ha detto di aver «completato l’operazione con l’intenzione di dare continuità all’ottimo lavoro di blogger e giornalisti, confermando l’ossatura editoriale e le firme che negli anni hanno conquistato un posto di primo piano anche per i Brand e per le loro esigenze di comunicazione».