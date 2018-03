Toys R Us chiuderà più di 800 negozi negli Stati Uniti e in giro per il mondo

La grande catena di negozi di giocattoli Toys R Us ha in programma la chiusura dei suoi oltre 800 negozi negli Stati Uniti, stando alle informazioni raccolte dal Washington Post e poi confermate dalla stessa azienda. La notizia è stata comunicata dal CEO David Brandon ai dipendenti, in vista della prima udienza per la richiesta di fallimento formulata dall’azienda, e che si dovrebbe tenere oggi, 15 marzo. Toys R Us chiuderà anche i propri negozi in altre parti del mondo, come Francia, Spagna, Polonia e Australia. La società cercherà inoltre di liquidare e vendere ai migliori offerenti i suoi negozi in altri paesi dell’Europa centrale, dell’Asia e del Canada, ammesso che si faccia avanti qualcuno interessato. Toys R Us ha presentato domanda di fallimento lo scorso settembre, dichiarando debiti per oltre 5 miliardi di dollari. La società ha in seguito registrato una pessima stagione degli acquisti natalizi, con meno della metà degli utili di solito registrati nel periodo.