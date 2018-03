Perché Stephen Curry è un giocatore speciale

Stephen Curry ha compiuto 30 anni il 14 marzo. Curry è considerato uno dei giocatori di basket più forti della sua generazione, ha vinto due degli ultimi tre campionati NBA con i Golden State Warriors e in molti pensano che anche quest’anno la sua squadra sia la favorita per la vittoria finale. In questi anni, con il suo gioco fatto di tiri da tre improvvisi e scelte apparentemente forzate Curry ha cambiato il basket americano. In tre minuti abbiamo cercato di condensare tutto quello che rende Stephen Curry un giocatore unico.