I giornali di oggi danno per probabile un accordo fra Lega e Movimento 5 Stelle per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, e forse anche per la formazione del nuovo governo, nonostante l’opposizione di Berlusconi a questa intesa (anche se Libero sostiene che ci sia l’appoggio di Berlusconi a questa ipotesi). Il Corriere della Sera apre invece sulla morte di Stephen Hawking, Avvenire titola sui dati sugli arrivi di migranti in Europa, e i giornali sportivi si occupano della vittoria della Juventus, che aumenta il vantaggio sul Napoli in testa alla classifica, sull’Atalanta nel recupero di campionato.