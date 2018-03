La prossima Worldwide Developers Conference di Apple inizierà il 4 giugno

Apple ha annunciato le date della prossima Worldwide Developers Conference, la conferenza annuale organizzata per mostrare le novità legate al software della società. Sarà dal 4 all’8 giugno prossimo a San Jose, in California. La WWDC dovrebbe iniziare con un evento nel quale Tim Cook e gli altri dirigenti di Apple illustreranno funzionamento e caratteristiche delle nuove versioni dei sistemi operativi iOS (iPhone e iPad) e macOS (computer). Apple da qualche anno non organizza più eventi speciali, mantenendo due sole presentazioni: quella poco prima dell’estate per il software e quella di fine estate per i nuovi iPhone. Al WWDC sono comunque spesso annunciate novità legate ai computer e ai tablet Apple.