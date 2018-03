Questo autunno, dopo più di dieci anni, verranno assegnati nuovamente i Telegatti

I Telegatti, i premi per la tv e lo spettacolo assegnati tra il 1984 e il 2008 dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, torneranno quest’anno a dieci anni dall’ultima edizione. Ad annunciarlo è stato Aldo Vitali, il direttore del settimanale TV Sorrisi e Canzoni, durante la fiera dell’editoria Tempo di Libri: ha spiegato che la premiazione di quest’anno si terrà il prossimo autunno. I Telegatti, noti anche come Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, erano premi per i migliori programmi della televisione, ma anche per i personaggi del cinema, della musica e dello sport.

