Per la maggior parte dei giornali l’apertura è sulla direzione del Partito Democratico di oggi nella quale verranno discusse le dimissioni del segretario Renzi e la nuova linea del partito, mentre la Stampa apre con un’intervista a Berlusconi che invita il PD a formare un governo con il centrodestra, il Giornale titola sulle trattative fra Lega e Movimento 5 Stelle per le presidenze delle Camere, il Fatto spinge il PD a governare con i 5 Stelle, e il Tempo si occupa dei cinque anni di pontificato di Papa Francesco. I giornali sportivi titolano sulla vittoria della Juventus che sorpassa in testa alla classifica il Napoli, che ha pareggiato con l’Inter.