Le foto degli iHeartRadio Music Awards

Domenica 11 marzo si sono tenuti ad Inglewood, in California, gli iHeartRadio Music Awards, i premi della radio online iHeartRadio, fondata nel 2008 e di proprietà di Clear Channel, una delle più grandi società di media degli Stati Uniti. Tra i premi più importanti consegnati ieri sera c’è quello per la miglior canzone dell’anno, vinto da “Shape Of You” di Ed Sheeran, che è stato premiato anche come miglior artista maschile. Taylor Swift ha vinto il corrispettivo femminile: non era alla cerimonia ma per l’occasione è stato proiettato per la prima volta il video del suo nuovo singolo, “Delicate”. Cardi B ha vinto come miglior artista esordiente e i Maroon 5 come miglior gruppo. Trovate tutti i vincitori nelle diverse categorie qui. Durante la cerimonia di premiazione si sono esibiti Jon Bon Jovi (premiato con l’Icon Award), Eminem, Pharrell Williams e Camila Cabello, che trovate a seguire tra le foto migliori della serata.

Taylor’s speech for winning Female Artist of the Year!! She’s in tour rehearsals so she can’t be there but wanted us to see the #delicatemusicvideo pic.twitter.com/u5KWcKFfRu — Jencita (@_Jencita_) March 12, 2018