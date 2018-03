La situazione politica dopo il voto di domenica scorsa è in apertura su tutti i giornali, che si occupano delle proposte di collaborazione della Lega agli altri partiti per la formazione del nuovo governo, dei possibili contenuti del prossimo Documento di Economia e Finanza secondo Lega e Movimento 5 Stelle, delle prime candidature alla segreteria del Partito Democratico dopo le dimissioni di Matteo Renzi, e delle mosse del presidente della Repubblica Mattarella per gestire le consultazioni con i partiti. Avvenire apre invece sui dazi di Trump e sul possibile incontro fra il presidente degli Stati Uniti e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, mentre i giornali sportivi si occupano della vittoria della Roma sul Torino nell’anticipo di ieri sera in serie A.