Jon Favreau produrrà e scriverà una serie tv ambientata nell’Universo di Star Wars

Jon Favreau scriverà e farà da produttore esecutivo per una serie in live-action, cioè con attori veri, ambientata nell’Universo di Star Wars. La serie sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming che Disney – che ha comprato la LucasFilm e ha quindi i diritti su Star Wars – che aprirà nei prossimi anni. Favreau ha diretto Iron Man e Il libro della giungla ed è uno degli attori di Solo: A Star Wars Story, che uscirà nei prossimi mesi. Non si sa ancora quando uscirà, come si chiamerà e di cosa parlerà la serie scritta da Favreau.

Lucasfilm is excited to announce that Jon Favreau has signed on to executive produce and write a live-action Star Wars series. https://t.co/x6gP7zv0iW pic.twitter.com/yHJHhZheum — Star Wars (@starwars) March 8, 2018