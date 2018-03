Su WhatsApp stanno girando dei finti exit poll

Da un paio d’ore stanno girando su WhatsApp finti exit poll attribuiti a importanti istituti di ricerca, come Euromedia di Alessandra Ghisleri. I dati che contengono sono inventati e comunque non si possono diffondere dati di quel tipo (che comunque, ripetiamo, sono inventati) prima delle 23 di questa sera. Uno di quelli che sta girando di più attribuisce un gran risultato al Movimento 5 Stelle, e pochissimi voti al PD: ma è stato smentito con grande facilità, dato che la somma dei dati che contiene supera il 100 per cento.

La nuova frontiera dei fake: gli exit poll farlocchi attribuiti agli istituti e fatti girare su whatsapp #elezioni2018 — stefano menichini (@smenichini) March 4, 2018

Girano dati di un fantomatico exit -Pol della Ghisleri: per essere chiari non ha fatto nessun exit poll! E il suo ultimo sondaggio non corrisponde a quei dati. Questo si chiama interferenza sul voto. Creano un meccanismo macchinos per votare, ma non affrontano problemi del genere — Augusto Minzolini (@AugustoMinzolin) March 4, 2018

Guido Crosetto, ex parlamentare e fondatore di Fratelli d’Italia, sostiene di averne inventati e diffusi «almeno tre diversi».