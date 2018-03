Cosa c’è stasera in tv

Stasera trovare qualcosa da guardare potrebbe non essere semplice, se non state seguendo l’undicesima stagione di Don Matteo e volete risparmiarvi la quotidiana dose di politica di Rai Due, Canale 5 e La7. Su Rai Tre ci sarà un documentario sul rapporto tra la droga e il Nazismo. Probabilmente l’unico film interessante che non avete ancora visto è un dramma sentimentale di Almodóvar, se siete tipi da Almodóvar, altrimenti sui canali in chiaro trovate Il cigno nero e La maschera di ferro.

Rai Uno

21:25 – Don Matteo 11

Undicesimo e dodicesimo episodio (Pene d’amore e Una famiglia normale) della nuova stagione di Don Matteo, la serie tv tra commedia e giallo che ha per protagonista Terence Hill. Forse avete già intravisto in tv lo spot della puntata di stasera, che avrà la partecipazione straordinaria del conduttore Carlo Conti.

Rai Due

21:00 – Parlamento Elezioni Politiche 2018 – Conferenza stampa

È la sesta e ultima “tribuna politica” di Rai 2 in vista delle elezioni del 4 marzo. Si tratta di una conferenza stampa a cura di Rai Parlamento e riservata ai rappresentanti nazionali di lista, moderata da un giornalista della Rai. Partecipano anche altri 3 giornalisti di giornali cartacei e delle agenzie. Stasera si presenteranno gli esponenti del Partito Democratico, di Liberi e Uguali, del Partito Repubblicano Italiano e di Fratelli d’Italia.

Rai Tre

21:15 – La Grande storia

È un programma di approfondimento storico che racconta con taglio documentaristico le più importanti vicende del Novecento. La trasmissione sarà divisa in due parti, che hanno entrambe a che fare con il nazismo: La svastica e la droga e Hitler contro Churchill: la resa dei conti. Nella prima si parla della produzione di morfina e cocaina come propulsore economico nella Germania degli anni Trenta, e della somministrazione massiccia di un farmaco stimolante ai soldati nazisti in guerra. La seconda riprende il racconto delle figure di Hitler e Churchill dal punto in cui si era fermato in puntate precedenti, cioè dall’attacco nazista a Belgio, Olanda e Francia.

“Essere stanchi non ci era permesso, appena ce ne accorgevamo mandavano giù una o due compresse di Pervitin”. “La svastica e la droga”, domani #1marzo alle 21:15 su @RaiTre pic.twitter.com/CYKAVhfJl0 — La Grande Storia (@LagrandeStoria) February 28, 2018

Rete 4

21:15 – Gli abbracci spezzati

È un film del 2009 di Pedro Almodóvar e con Penélope Cruz: la sua interpretazione fu molto apprezzata, il film così-così. La storia inizia con un incidente d’auto in cui muore la moglie di uno sceneggiatore; prosegue con lo stesso sceneggiatore che, molti anni dopo e dopo aver cambiato nome, sceglie di raccontare quella storia.

Canale 5

20:40 – Matrix

Talk show di politica e attualità condotto da Nicola Porro e Greta Mauro: in occasione delle prossime elezioni, il programma manda in onda tre appuntamenti dedicati ai leader dei principali partiti. Lo scorso 26 febbraio è stato il turno di Matteo Renzi, ieri di Luigi Di Maio e oggi di Silvio Berlusconi.



Italia Uno

21:25 – Chernobyl Diaries – La mutazione

Film horror del 2012 con Jesse McCartney (che forse qualcuno conosce in veste di cantante). Durante una gita avventurosa a Chernobyl, sei ragazzi rimangono bloccati per la notte nel paese vicino alla ex centrale, che ovviamente è abitato da forze del male – in questo caso da bambini (o esseri) che hanno subito mutazioni genetiche – che vogliono morti i protagonisti.

La 7

21:10 – Piazzapulita

Il programma di approfondimenti e inchieste condotto da Corrado Formigli. Tra gli ospiti ci saranno Denis Verdini, nell’ultima legislatura a capo del gruppo parlamentare ALA, Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle, e Mario Monti, ex presidente del Consiglio.

TV8

21:30 – La maschera di ferro

Film d’azione e avventura del 1998 con Leonardo DiCaprio, Gabriel Byrne, Jeremy Irons, John Malkovic e Gérard Depardieu. È ispirato al Visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas, l’ultimo libro del Ciclo dei moschettieri. D’Artagnan e gli altri moschettieri, da tempo “in pensione”, si riuniscono e studiano un piano per sostituire il re Luigi XIV – che affama il popolo francese – con il suo fratello gemello, rinchiuso da anni nella Bastiglia e coperto con una maschera di ferro.

Rai Quattro

21:10 – Cleanskin

Thriller d’azione inglese del 2012 con agenti dei servizi segreti, sparatorie e attentati terroristici nel centro di Londra.

Rai Movie

21:10 – Il cigno nero

È un thriller inquietante che racconta la rivalità tra due ballerine di danza classica. È del 2010, diretto da Darren Aronovsky e interpretato da Natalie Portman, Mila Kunis e Vincent Cassel.

Iris

21.00 – Qualcosa di personale

È una commedia sentimentale del 1996 con Robert Redford e Michelle Pfeiffer. È la storia di una relazione professionale/d’amicizia/d’amore tra il caporedattore di un network della televisione locale e una segretaria appena assunta che scala in fretta le gerarchie della redazione.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La guerra dei mondi

Sky Cinema Classic

21.00 – Taxi Driver

Sky

21.00 – A testa alta