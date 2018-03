Tre uomini sono stati arrestati per l’esplosione avvenuta domenica in un supermercato di Leicester

Tre persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio colposo plurimo per l’esplosione avvenuta domenica 25 febbraio in un minimarket di Leicester, nel Regno Unito. L’esplosione aveva causato il collasso dell’intero edificio in cui si trovava il negozio e la morte di cinque persone. Altre cinque persone erano state portate in ospedale e una di loro è ancora ricoverata perché ha riportato gravi ferite. La polizia non ha rilasciato molti dettagli sulle cause dell’esplosione né sull’identità delle persone arrestate, ma ha detto che non c’erano prove per considerare l’episodio come un attentato terroristico. L’inchiesta è ancora in corso.