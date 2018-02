In Egitto sono morte almeno 15 persone in uno scontro tra due treni

Almeno 15 persone sono morte in uno scontro tra treni nella provincia di Beheira, nel nord dell’Egitto, mentre altre 40 sono state ferite. Lo scontro, la cui causa non è ancora stata chiarita, è avvenuto tra un treno merci e un treno passeggeri: un video dell’incidente trasmesso dalla televisione di stato egiziana ha mostrato il deragliamento di almeno due carrozze. In Egitto non sono rari incidenti ferroviari anche piuttosto gravi, causati spesso dalle pessime condizioni della rete e dei treni.