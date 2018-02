La partita di Serie A fra Juventus e Atalanta, prevista per domenica 25 febbraio e rinviata per neve, si giocherà il 14 marzo alle 18. In quel periodo la Juventus disputerà quindi quattro partite in undici giorni: per il 7 marzo è previsto il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, l’11 giocherà in casa contro l’Udinese e il 17 a Ferrara contro la Spal.