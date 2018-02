Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci sono diversi programmi di politica, oppure anche non di politica ma comunque con qualche politico dentro (siamo sempre in campagna elettorale, ve ne siete accorti?): Che tempo che fa, Quinta colonna e Non è l’Arena. E ci sono pure Le Iene, e tra le tante cose di cui parleranno in vario modo e con vario tono (si chiama “infotainment”) ci sarà probabilmente anche la politica. Se volete starne alla larga, un film bello c’è: Il postino.

Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto – ospita stasera il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, Max Gazzè e, tra gli altri, Roberto Saviano, Alberto Tomba, Claudia Pandolfi, Noemi e Enzo Iacchetti.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.: è una serie televisiva americana incentrata sulle attività dell’agenzia della Marina militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la stessa Marina e il corpo dei Marines. Il titolo dell’episodio di stasera è “Tempesta in arrivo”: parla delle indagini – mentre una tempesta sta arrivando (già) – successive al rapimento di una donna da parte di un uomo mascherato da diavolo.

22.10 – S.W.A.T: è una serie televisiva remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976 e del film del 2003 “S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine”. Il titolo dell’episodio di stasera è “Cause perse”.

🔫Stasera dalle 21.20✌️Doppio appuntamento@NCIS_CBS “Tempesta in arrivo”: il tenente Ethan Wynn viene ferito e la moglie Helen rapita da un uomo mascherato da diavolo@swatcbs "Cause perse": due studenti sono istigati da un professore a piazzare ordigni in giro per Los Angeles pic.twitter.com/cyckk0S602 — Rai2 (@RaiDue) February 25, 2018

Rai Tre

21.20 – Amore criminale – Storie di femminicidio: nuova stagione del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto quest’anno da Veronica Pivetti. La puntata di stasera parlerà di questa storia.

Rete 4

21.15 – Quinta colonna: il talk show politico condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5

21.11 – Furore: seconda stagione di una fiction ambientata negli anni Sessanta che parla delle discriminazioni contro gli italiani meridionali nelle regioni del nord dell’epoca. Ci sono lacrime, baci e colpi di scena, o almeno cose che vorrebbero esserlo.

Italia Uno

21.15 – Le Iene Show: il programma di Italia 1 condotto, nelle puntate trasmesse la domenica sera, da Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani. Una settimana fa si parlò di questo:

La 7

20.35 – Non è l’Arena: il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Giletti.

TV8

21.20 – Spider-Man II: uscì nel 2004 ed è il secondo con protagonista Tobey Maguire. Le vicende precedenti alla produzione di questo film da parte della casa cinematografica Sony hanno a che fare con questa storia.

Rai Quattro

21.10 – A perfect getaway: è un film del 2009, girato tra Porto Rico e le Hawaii, con Steve Zahn e Milla Jovovich. Parla di una coppia appena sposata che va in luna di miele su una di quelle isolette sperdute (“tipo c’hai presente due chilometri di spiaggia vuota”) che si rivela però essere un’isola in cui ci sono stati alcuni brutali omicidi. E ai due neo-sposi viene il sospetto che gli autori di quegli omicidi possano essere altri due neo-sposi con cui stanno girando l’isola.

Rai Movie

21.10 – Un fidanzato per mia moglie: I protagonisti sono Luca e Paolo (Bizzarri e Kessisoglu) e Geppi Cucciari. È una commedia del 2008, basata sulla commedia argentina Un novio para mi mujer. Parla di un uomo che non ne può più della moglie ma ha paura di lasciarla e decide quindi di ingaggiare un playboy sperando che sia lei, invaghita del playboy, a lasciarlo.

Paramount

21.10 – Il postino: è il film di Micheal Radford e Massimo Troisi con Troisi che interpreta un postino innamorato di Mariagrazia Cucinotta, che diventa amico di Pablo Neruda, interpretato da Philippe Noiret. Gran film con grande colonna sonora, che vinse l’Oscar. «La poesia non è di chi la scrive, ma di chi gli serve».

Sky

Sky Cinema Oscar – 21.15: Erin Brockovich

Sky Cinema Hits – 21.15: Quella peste di Sophie