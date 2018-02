L’Italia di rugby è stata battuta 34-17 dalla Francia nella terza giornata del Sei Nazioni

La Nazionale di rugby ha perso 34-17 contro la Francia nel primo incontro della terza giornata del Sei Nazioni 2018. Al Velodrome di Marsiglia l’Italia è stata in partita per un tempo, concluso sul punteggio di 11-7 per la Francia. Nel secondo tempo la prestazione è calata molto e l’Italia non ha più retto: in quaranta minuti la Francia ha segnato due mete (trasformate) e tre calci di punizione per un totale di 23 punti. L’Italia ha segnato la sua seconda e ultima meta dell’incontro con Matteo Minozzi a un minuto dal termine.

Dopo la sconfitta di stasera l’Italia rimane in ultima posizione a zero punti. La Francia invece sale momentaneamente in quarta posizione con sei punti. Domani pomeriggio sono in programma Irlanda-Galles e Scozia-Inghilterra.