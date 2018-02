Donald Trump ha detto di voler vietare i “bump stocks”, i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi

Donald Trump ha detto di aver dato mandato al procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions – più o meno il corrispettivo del nostro ministro della Giustizia – di proporre delle leggi che rendano illegali i cosiddetti “bump stocks”, i dispositivi per aumentare la frequenza degli spari delle armi. Trump ha detto di voler vietare “tutti gli strumenti che trasformano armi legali in mitragliatrici”. Del problema dei “bump stocks” si parlò molto dopo la strage di ottobre a Las Vegas, in cui morirono 59 persone e più di 500 furono ferite.

President Trump said he has directed Attorney General Jeff Sessions to propose changes that would ban so-called bump stocks, which make it easier to fire rounds more quickly https://t.co/95EQZEIRbK pic.twitter.com/iKCTzIucxH

— CNN (@CNN) February 20, 2018