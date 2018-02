È tornato uno dei migliori videogiochi di sempre

Fra Magritte, David Lynch e l’illustrazione della letteratura di genere degli anni Settanta

Shadow of the Colossus è uscito nel 2005 su PlayStation 2 ed è diventato uno dei videogiochi più apprezzati di sempre, di quelli che quasi tutti gli esperti e gli appassionati mettono nelle loro classifiche dei videogiochi migliori. Invecchiato molto negli aspetti tecnici e grafici, è stato completamente rifatto dal punto di vista della grafica ed è stato pubblicato nuovamente per PlayStation 4 a inizio febbraio, identico a prima in tutti gli altri aspetti. La storia è quella di un uomo che deve addentrarsi in una misteriosa terra – le “lande proibite” – per uccidere degli enormi mostri e salvare la sua amata, ma le cose davvero notevoli sono altre. È un gioco molto bello esteticamente e complesso nella sua stratificazione di significati e riferimenti: ne parlano Francesco Fossetti, Matteo Bordone e Alessandro Zampini nella nuova puntata di Joypad.