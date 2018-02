Barcellona-Chelsea è finita 1-1

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League giocata da Chelsea e Barcellona è finita 1-1, con gol di William e Messi. La partita di ritorno si giocherà il 14 marzo. Nell’altro ottavo di finale di questa sera il Bayern Monaco ha vinto 5-0 contro il Besiktas: Thomas Müller e Robert Lewandowski hanno segnato due gol a testa, un altro è stato segnato da Kingsley Coman. Anche in questo caso la partita di ritorno sarà il 14 marzo.

Leo Messi is now the all-time top scorer in the #UCL round of 16 with 22 goals. 💪 pic.twitter.com/Z9197NhjuH

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2018