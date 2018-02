Come vedere Ludogorets-Milan di Europa League in diretta TV e in streaming

L’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Ludogorets e Milan si giocherà stasera a partire dalle 19 alla Ludogorets Arena di Razgrad, in Bulgaria.

Sulla carta può sembrare una partita facile per il Milan, ma nella sua recente storia di successi il Ludogorets non ha mai sfigurato nelle coppe europee, dove anzi ha ottenuto diversi risultati importanti. Potendo contare su di una solidissima base economica, nel 2012 vinse il primo titolo nazionale della sua storia alla prima apparizione nella massima serie bulgara. Da allora ha vinto sei titoli consecutivi, un record reso possibile dai grossi investimenti fatti nella squadra, che nel corso degli anni si è rafforzata acquistando i migliori giocatori bulgari e numerosi giocatori brasiliani di seconda fascia. Nelle sue esperienze europee, ha ottenuto risultati positivi contro squadre ben più attrezzate come Lazio, PSV Eindhoven, Basilea, Liverpool e Paris Saint-Germain. Il Milan si presenta in Bulgaria nel suo miglior momento stagionale, ma la vittoria non è affatto scontata.

Per il Ludogorets la partita di stasera contro il Milan sarà il primo incontro ufficiale dallo scorso dicembre, dato che il campionato bulgaro fa ogni anno una lunga sosta invernale. Questo vuol dire che probabilmente i suoi giocatori non saranno al meglio della condizione. Il Milan di Gennaro Gattuso, invece, non perde da due mesi e otto partite.

Le probabili formazioni di Ludogorets-Milan:

Ludogorets (4-2-3-1) Renan; Cicinho, Plastun, Moti, Sasha; Anicet, Dyakov; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Swierczok

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

Dove vedere Ludogorets-Milan in streaming e in diretta tv:

Ludogorets-Milan verrà trasmessa da Sky a partire dalle 19 sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Sarà visibile anche in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A all’Europa League.