C’è stato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Perù: per ora ci sono due morti

Alle 4 di notte locali — quando in Italia erano le nove del mattino — c’è stato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Perù. L’epicentro è stato localizzato a largo della costa pacifica del paese — è stato però escluso il rischio tsunami — e le scosse hanno colpito diverse città nelle regioni di Arequipa, Ica e Ayacucho, causando almeno 65 feriti e 2 morti. Sono in corso operazioni di soccorso e messa in sicurezza di edifici in molte città e piccoli villaggi.

