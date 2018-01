Sul simbolo di Forza Italia per le elezioni politiche del 4 marzo ci sarà scritto “Berlusconi presidente”

Domenica il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha pubblicato su Twitter il logo con il quale il partito si presenterà alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo: oltre al nome del partito e alla tradizionale bandiera italiana, c’è scritto “Berlusconi presidente”. È una scelta non scontata, visto che per ora Berlusconi è incandidabile per via della legge Severino, dopo la condanna in via definitiva per evasione fiscale nell’ambito del processo Mediaset. Berlusconi fatto ricorso Corte europea dei diritti dell’uomo, che sta esaminando il suo caso, ma in molti pensano che la sentenza non arriverà in tempo per le elezioni. Per questo, negli ultimi mesi erano state fatte molte ipotesi sui possibili nomi che la coalizione di centrodestra, composta da Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, e attualmente in vantaggio nei sondaggi, potrebbe presentare: da Antonio Tajani a Luca Zaia al generale dei carabinieri Leonardo Gallitelli.

Oggi vi auguro #BuonaDomenica mostrandovi in anteprima il nostro simbolo per le #elezioni del 4 marzo. Anche con questa nuova legge elettorale votare è molto facile: basta barrare il logo di Forza Italia! pic.twitter.com/B1CYJLu2eX — Silvio Berlusconi (@berlusconi) January 7, 2018