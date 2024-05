Molti giornali di oggi si occupano in apertura delle reazioni alle parole del segretario generale della NATO Stoltenberg sul possibile utilizzo delle armi fornite dai paesi occidentali all’Ucraina per colpire obiettivi in territorio russo. Altri seguono la campagna elettorale per le prossime elezioni europee e le dichiarazioni della presidente del Consiglio Meloni sulla riforma dei poteri del premier, Libero loda il direttore del Tg di La7 Mentana per il suo intervento sulla censura televisiva di un mese fa circa allo scrittore Scurati, e i giornali sportivi celebrano la vittoria della Ferrari di Leclerc nel Gran premio di Montecarlo di Formula 1.