Nel sud del Bangladesh le case dove vivevano circa 800mila persone sono state evacuate per una tempesta tropicale

Lunedì, nel sud del Bangladesh, una forte tempesta tropicale ha provocato estesi allagamenti di una serie di località sulla costa: circa 800mila persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, e almeno sette sono morte. Centinaia di migliaia sono rimaste senza corrente elettrica.

La tempesta è stata provocata dal ciclone Remal, che ha raggiunto il sud del Bangladesh nella serata di domenica. I media locali hanno mostrato come alcuni argini di protezione siano stati spazzati via dalla mareggiata. Le autorità locali hanno detto che sono stati allestiti circa 9mila rifugi anticiclone per trasferirci le persone sfollate, e che tutte le scuole della regione sono state chiuse fino a nuovo ordine.