La cantante Nicki Minaj è stata fermata in aeroporto ad Amsterdam per possesso di marijuana e ha dovuto rimandare un concerto

Sabato la rapper statunitense Nicki Minaj è stata fermata per possesso di marijuana dalla polizia olandese all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Minaj stava per prendere un aereo per raggiungere Manchester, nel Regno Unito, dove era in programma il suo concerto all’arena Co-op Live.

Per via del fermo Minaj non ha raggiunto in tempo l’arena, dove nel frattempo erano entrate circa 20mila persone. Minaj ha filmato alcune fasi della vicenda e le ha condivise sui propri canali social, sostenendo che la polizia abbia fatto di tutto per sabotare il suo concerto: è stata poi rilasciata dopo aver pagato una multa.

Il concerto di Manchester fa parte del tour “Pink Friday 2”, che farà tappa anche a Parigi e in Polonia, Germania, Romania e Svizzera.