Un uomo ha ferito quattro persone con un coltello nella metropolitana di Lione

Domenica pomeriggio un uomo ha ferito quattro persone con un coltello a serramanico nella linea B della metropolitana di Lione, in Francia. L’uomo poi è stato fermato e arrestato dalla polizia nella stazione Place Jean Jaurès, mentre le persone ferite – due gravemente – sono state soccorse. Secondo fonti di polizia dei media francesi l’uomo arrestato non ha motivato in alcun modo l’attacco. Non c’è stato nessun intervento della squadra antiterrorismo per il momento: la procura di Lione ha aperto un’indagine per tentato omicidio volontario.