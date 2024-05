Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Catalogna di MotoGP

Domenica il pilota italiano Francesco Bagnaia, che corre per il team Ducati Lenovo, ha vinto per la prima volta in carriera il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, corso sul circuito di Montmeló. Bagnaia è arrivato davanti agli spagnoli Jorge Martín (del team Ducati Pramac) e Marc Marquez (del team Ducati Gresini).

Con la vittoria di domenica Bagnaia, che è il campione in carica della MotoGP, si è portato a 116 punti e ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei piloti, davanti a Marquez (114) e dietro a Martín (155).