La squadra di calcio del Frosinone è retrocessa in Serie B

Con i risultati dell’ultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di calcio maschile del Frosinone è retrocessa in Serie B, essendosi posizionata terzultima in classifica. Prima del Frosinone erano già retrocesse Salernitana e Sassuolo, ultima e penultima in classifica (in Serie A retrocedono le ultime tre squadre).

Prima dell’ultima giornata di campionato c’erano ancora tre squadre che potevano retrocedere: Frosinone, Udinese ed Empoli, rispettivamente a 35, 34 e 33 punti in classifica. Domenica sera il Frosinone ha perso 1-0 in casa contro l’Udinese, mentre nel frattempo l’Empoli ha vinto 2-1 contro la Roma (segnano il gol decisivo nei minuti di recupero): in questo modo l’Udinese ha finito il campionato a 37 punti, l’Empoli a 36 e il Frosinone a 35.