Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto “salva-casa”, che prevede una sanatoria per piccole irregolarità edilizie nelle case, la decisione della Corte internazionale di giustizia dell’Aia che ha ordinato a Israele di fermare l’attacco alla città di Rafah nella Striscia di Gaza, gli interventi della presidente del Consiglio Meloni e della segretaria del Partito Democratico Schlein al festival dell’economia di Trento, l’indagine sulla presunta corruzione alla regione Liguria dopo l’interrogatorio dell’altro ieri del presidente Toti, e le critiche della Conferenza episcopale italiana al disegno di legge sull’autonomia differenziata per le regioni.